امرأة تقتحم مسجدا بالكويت مرتدية ” حزام ناسف “

أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي وحسابات إخبارية كويتية الجدل حيث يظهر فيه عدد من سيارات الشرطة الكويتية وهي تطوق مسجد ” الطلحة ” في الدوحة بحثا عن امرأة ترتدي حزاما ناسفا .

وقال حساب “نيوز كوم” الإخباري الكويتي : أن امراة دخلت حمام مسجد طلحة في الدوحة وبيدها مسدس وترتدي حزاما ناسفا وتواجد كثيف من رجال الشرطة حاليا في الموقع وأنباء عن هروبها .

وعلى صعيد آخر ذكرت مصادر إخبارية كويتية أخرى أن استنفار الاجهزة الأمنية جاء على إثر بلاغا كاذبا عن وجود امرأة ترتدي حزاما ناسفا في مسجد في الدوحة .

وقال بيان وزارة الداخلية وفقا لحساب ” نيوز كوم ” حول تلك الواقعة بإنه لم يتم العثور على شئ بالمسجد وأن فور تلقي غرفة عمليات وزارة الداخلية بلاغا يفيد بوجود شنطة داخل مصلى النساء بأحد مساجد الدوحة مشتبه بها .. انتقل رجال الأمن على الفور إلى الموقع وتم إبلاغ إدارة المتفجرات وتم إخلاء المسجد ولم يتم العثور على شئ .