استقبلت ” جيفونبن راباري ” البالغة من العمر 70 عاما وزوجها ” مالداري ” الذي يبلغ من العمر 75 عاما مولودهما الأول وهو صبي بعد مرور 45 عاما على زواجهما .

وراباري ومالداري هما من قرية صغيرة تسمى مورا في جوجورات بالهند .. وكانا قد حاولا الإنجاب منذ سنوات طويلة ولكن دون جدوى حتى تمكنا من إنجاب طفل عن طريق التلقيح الاصطناعي .

وقال طبيب الزوجين ” ناريش بهانوشالي ” : ” إنها كانت واحدة من أندر الحالات التي رأيتها على الإطلاق .. عندما جاءا إلينا لأول مرة أخبرناهما أنه لا يمكنهما إنجاب طفل في مثل هذه السن المتقدمة ” .

وتابع الطبيب : ” لكنهما أصرا على ذلك وقالا إن العديد من أفراد أسرهما فعلوا ذلك أيضًا ” .