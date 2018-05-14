امرأة مارست الحب مع سائح خليجي داخل فندق بـ دبي.. الصدمة كانت أثناء الاستحمام !

قررت محكمة التمييز في دبي، يوم الأحد، حبس امرأة خليجية ستة أشهر، اتهمت بـ «هتك العرض بالرضا» مع خليجي، داخل فندق بالمدينة، ما لبث توفي على إثر أزمة قلبية.

وبحسب ما جاء خلال جلسة المحكمة، فإن المرأة ادعت أن السائح الخليجي المتوفي حاول اغتصابها، غير أن تقرير المختبر الجنائي أثبت أنها لم تتعرض لـ «مواقعة» بالإكراه.

وذكر موقع «الإمارات اليوم»، أن المرأة التقت مع السائح الخليجي بأحد النوادي الليلية، وتم التعارف وتبادل أرقام الهواتف والتواصل على مدى ثلاثة أيام، قبل أن يطلب مقابلتها. وحجزت المرأة، غرفة في الفندق الذي يقيم فيه الرجل، ثم انتقلت إلى غرفته فجر يوم الواقعة.

وحسب الصحيفة، فإن المرأة بينما كانت منهمكة في الاستحمام سمعت صوت ارتطام قوي داخل الغرفة، فهرعت إلى الخارج لتجد الرجل مغمى عليه.

فيما بادر الفندق باستدعاء الإسعاف، ونقل الخليجي للمستشفى، ليتبين بعدها أنه توفي متأثراً بنوبة قلبية مفاجئة، فيما أحيلت المرأة إلى النيابة، ومنها إلى محكمة الجنح، بـ «تهمة هتك العرض بالرضا»، وقضت محكمة أول درجة بحبس المرأة عاما، لكن محكمة الاستئناف قضت بتخفيف مدة الحكم إلى ستة أشهر حبس.