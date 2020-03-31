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امير سعودي يظهر بجهاز تنفس ويثير القلق حول احتمال إصابته بكورونا

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الامير فهد بن مساعد بن جلوي

الامير فهد بن مساعد بن جلوي

أثار الأمير السعودي، فهد بن مساعد بن جلوي، مخاوف حول احتماعل إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد نشر مقطع فيديو ظهر فيه يستخدم جهاز الإرذاذ المساعد على التنفس.

ونشر الأمير الشاب الفيديو عبر حسابه في موقع تويتر، مع ارشادات حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا، مكتفيا بتعليق قصير قال فيه “الحمدالله دائما وابدا”.

من غير المؤكد أن الأمير فهد أحد المصابين بالفيروس الجديد، إذ يستخدم مرضى الربو جهاز الإرذاذ ذاته لمساعدتهم على توسيع الشعب الهوائية في الرئتين وتحسين التنفس.

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