امير سعودي يظهر بجهاز تنفس ويثير القلق حول احتمال إصابته بكورونا

أثار الأمير السعودي، فهد بن مساعد بن جلوي، مخاوف حول احتماعل إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد نشر مقطع فيديو ظهر فيه يستخدم جهاز الإرذاذ المساعد على التنفس.

ونشر الأمير الشاب الفيديو عبر حسابه في موقع تويتر، مع ارشادات حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا، مكتفيا بتعليق قصير قال فيه “الحمدالله دائما وابدا”.

الحمدالله دائما وابدا pic.twitter.com/MnUSeHozvb — فهد بن مساعد بن جلوي (@FahadBinMosaed) March 29, 2020

من غير المؤكد أن الأمير فهد أحد المصابين بالفيروس الجديد، إذ يستخدم مرضى الربو جهاز الإرذاذ ذاته لمساعدتهم على توسيع الشعب الهوائية في الرئتين وتحسين التنفس.