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أقدمت طالبة مصرية بالصف الثالث الثانوي تبلغ من العمر 17 عاما من مدينة سمنود بمحافظة الغربية على الانتحار قفزا في نهر النيل من أعلى كوبري سمنود اليوم الثلاثاء .

وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وحصولها على مجموع متدني مما دفعها إلى القيام بذلك قبل عودتها للمنزل ومواجهة أهلها .

وانتقلت قوات الشرطة والإنقاذ النهري إلى موقع الحادث بعد إبلاغ الأهالي بقيام فتاة بالقفز في مياه نهر النيل ولا تزال جهود البحث جارية لانتشال الجثة .

كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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تعليق واحد

  1. ايه الجنان ده
    او يمكن هناك اسياب اخرى اكثر اهمية
    لكن النقطة الايجابية فى هذا الموضوع ان نهر النيل لسة فيه مياه

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