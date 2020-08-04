أقدمت طالبة مصرية بالصف الثالث الثانوي تبلغ من العمر 17 عاما من مدينة سمنود بمحافظة الغربية على الانتحار قفزا في نهر النيل من أعلى كوبري سمنود اليوم الثلاثاء .

وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وحصولها على مجموع متدني مما دفعها إلى القيام بذلك قبل عودتها للمنزل ومواجهة أهلها .

وانتقلت قوات الشرطة والإنقاذ النهري إلى موقع الحادث بعد إبلاغ الأهالي بقيام فتاة بالقفز في مياه نهر النيل ولا تزال جهود البحث جارية لانتشال الجثة .

كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .