انتقادات حادة ل ” مي العيدان ” بسبب تغريدة مسيئة للإمارات

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي تغريدة منسوبة للإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” تهاجم فيها دولة الإمارات بتكتم السلطات على انتشار فيروس كورونا فيها .

فجاء في التغريدة : ” كورونا منتشر ومتفشي في الإمارات بشكل كبير وسط تكتم أمني وصحي وإعلامي حول ذلك حتى لا تضرب السياحة عندهم .. متفشي بشكل كبير والسبب أن غالبية الشعب الإماراتي ( إيراني ) رايح جاي على إيران .

وهو الأمر الذي أثار الجدل واستياء العديد من الناشطين الكويتيين على مواقع التواصل الإجتماعي من بينهم ” صالح الجسمي ” الذي أعلن في مقطع فيديو له عن مقاضاة العيدان في الكويت بمجرد انتهاء أزمة كورونا .

وعلى الجانب الآخر خرجت مي العيدان للدفاع عن نفسها والرد على ذلك نافية كتابتها لهذه التغريدة وأن هذا الحساب مزور ولا يتبعها .

فنشرت مقطع فيديو عبر تطبيق ” سناب شات ” قالت فيه : ” أنا طوفت إساءات كتيرة بس مش هطوف هادي وقسما بالله إني ما راح اتركك وهرفع عليك قضايا في الإمارات وفي الكويت .. أنا أصلي معروف أنا مي بدر العيدان أبويا وأهلي معروفين ” .

وتابعت في منشور لها على انستجرام نشرت فيه صورة التغريدة المسيئة وكتبت في تعليقها عليها : أنا سكت على قلة أدب و تلفيق لكن يتم تزوير تغريدة مادري شنو هالمسخرة .. أنا ما كتبت هذا الكلام واللي مو مصدق يطق راسه بالطوفة اصلا شنو هالتزوير الرخيص ” .

وأضافت مي : ” انا اللي ما راح اسكت وراح أرفع قضية بالإمارات على هذا التلفيق شنو أي اكونت يحط صورتي وين السبييلنق مال حسابي بس أنا ماراح اسكت وقسما بالله لا اعلمك اشلون تلفِق وراح اوريك منو اللي ما تعرف أصلها هذا طعن نسب ” .

واختتمت قائلة : ” اللي ليصدق هذا تلفيق يصدق واللي ما يصدق يطق راسه بالطوفة لكن لحقي باغثه لما تزورون مو جديه حتى أولي متوسط ما يسويها وأرد أفول حسبي الله ونعم الوكيل ولا محلل و يالله إني مظلوم فانتصر ” .