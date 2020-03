انتقادات حادة ل ” مي العيدان ” بسبب تغريدة مسيئة للإمارات

View this post on Instagram

أنا سكت على قلة ادب و تلفيق لكن يتم تزوير تغريده مادري شنو هالمسخره انا ماكتبت هذا الكلام و اللي مو مصدق يطق راسه بالطوفه اصلا شنو هالتزوير الرخيص انا اللي ماراح اسكت وراح ارفع قضيه بالاماًرات على هذا التلفيق شنو اَي اكونت يحط صورتي وًين السبييلنق مال حسابي بس انا ماراح اسكت وقسما بالله لا اعلمك اشلون تلفِق وراح اوريك منو اللي ما اتعرف اصلها هذا طعن نسب اللي ليصدق هذا تلفيق يصدق و اللي مايصدق يطق راسه بالطوفه لكن لحقي باغثه لما تزورون مو جديه حتى أولي متوسط مايسويها و ارد اقول حسبي الله ونعم الوكيل ولا محلل و يالله اني مظلوم فانتصر