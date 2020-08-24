تعرض مغني الراب الأمريكي ” كاني ويست ” زوج نجمة تليفزيون الواقع ” كيم كاردشيان ” إلى موجة من الانتقادات والهجوم على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة ” تويتر ” .

وذلك بسبب الإصدار الجديد من شركته الخاصة بالأحذية حيث أطلق أسماء ملكي الحساب والموت في الدين الإسلامي ” إسرافيل ” و ” عذرائيل ” على مجموعة أحذيته الجديدة .

وانتقد عدد كبير من المتابعين هذا الأمر مطالبين بتغييرها على الفور والاعتذار مؤكدين على أن ربط المعتقدات الدينية ورموزها بالأحذية أمر مهين ولا يمكن القبول به .. إلا أن كاني ويست لم يهتم بمن هاجموه ولا إلى الأسباب التى أدت إلى الهجوم عليه .

فجاءت التعليقات مثل : ” ليس مقبولا الاستهزاء بمعتقدات الآخرين أو السماح بمثل هذا الخطأ الكبير ” و ” إسرافيل ملاك يحظى بمكانة كبيرة في العقيدة الإسلامية ونحن كمسلمين نطالبكم بتغيير هذه الأسماء ” و ” الملائكة مخلوقات مباركة من الله في الديانة الإسلامية والعديد من الديانات الأخرى ” .

يذكر أنه من المعروف أن إسرافيل في الدين الإسلامي هو الملاك الذي سيقوم بالنفخ في البوق لإعلان قيام الساعة وعزرائيل هو الملك الموكل بقبض الأرواح في العديد من الديانات والمعروف في الديانة الإسلامية بإسم ملك الموت .