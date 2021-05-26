أثارت الفاشينيستا ” بدور البراهيم ” جالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها لمقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” والتي تدعو من خلاله الفتيات إلى شرب ” البيرة ” .

حيث ظهرت بدور البراهيم في الفيديو وهي جالسة بأحد المطاعم وتركز على مشروب البيرة قائلة : ” بنات هذي البيرة اللي اقولكم عليها اتجنن اتموت .. اللي بيجي لازم يجرب هذي البيرة ” .. وكتبت في تعليقها على المقطع : ” في صحتك يا بدور ” .

وهو ما عرضها إلى هجوم وانتقادات عدد كبير من المتابعين الذين اتهموها بتدمير وتخريب عقول الفتيات والشباب بمثل هذه الأعمال وتحريض الفتيات على احتساء مشروب البيرة .

فيما تحدث البعض عن أن هذه البيرة التي تروج لها الفاشينيستا بدور البراهيم لا تحتوي على الكحول وبالتالي فهي ليست مسكرة .