احتفلت الفنانة الأردنية ” ديانا كرزون ” يوم أمس الإثنين بزفافها على الإعلامي الأردني ” معاذ العمري ” في حفل بسيط اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعي عدد من مقاطع الفيديو من حفل الزفاف والتي جاء من بينها مقطع فيديو لشقيق ديانا كرزون يظهر فيه وهو يهديها مبلغ كبير من المال فيما يعرف ب ” النقوط ” الذي يعتبر تقليد متبع لدى عدد من الدول العربية .

وأثار ذلك المقطع جدلا بين المتابعين الذين تساءل البعض منهم عن قيمته وأشار البعض الآخر إلى إنه كان من الأفضل لو أعطاها ذلك المبلغ وهو مغلف لما رأوه في تلك الطريقة من تباهي واستعراض .

كما تساءل عدد من الجمهور عن طبيعة عمل شقيق ديانا كرزون التي تمكنه من منحها مبلغا كبيرا بهذه القيمة .

يذكر أن الفنانة ديانا كرزون لديها شقيقين أحدهما يتواجد معهم بشكل دائم بينما يتواجد الآخر مع والده الفنان ” سمير كرزون ” والذي لا يتواصل مع عائلته بسبب خلافات كثيرة بينه معها .