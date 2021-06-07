خرجت ” منى السابر ” والدة الفنانة البحرينية ” حلا الترك ” بمقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق سناب شات كشفت من خلاله عن تطورات قضيتها مع إبنتها وما يتعلق بالمبلغ المطلوب منها سداده لحلا الترك .

فأشارت منى السابر إلى أن المدة التي كانت مخصصة لسداد المبلغ المستحق عليها ويبلغ 20 ألف دينار بحريني قد انتهت وهي كانت المهلة الثانية التي قضت بها المحكمة لها حتى تستطيع تدبيره .

وتابعت أنه مع انتهاء المهلة الثانية لم يتم استكمال المبلغ المطلوب ولا تعلم مصيرها حاليا من جانب المحكمة .. مضيفة بأنها سوف تنتظر ما سيحدث معها كون القضية على ما هي عليه دون وجود المبلغ محل الإشكال .