تمكنت قوات الشرطة المصرية من تحديد مكان تواجد فتاة التيك توك ” حنين حسام ” يوم أمس الثلاثاء وتم ضبطها داخل شقة في منطقة شبرا .

ثم تم ترحيلها إلى سجن النساء بالقناطر لتنفيذ الحكم الغيابي الذي صدر ضدها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه في قضية الاتجار بالبشر .

وعن تفاصيل الليلة الأولى لحنين حسام داخل السجن كشفت مصادر أنها خضعت لاختبار فيروس كورونا لضمان سلامتها وسلامة باقي النزيلات .. وتم تسليمها ملابس السجن بعدما تسلمتها الخدمات الأمنية في سجن النساء بالقناطر .

ودخلت فتاة التيك توك في حالة من الانهيار والبكاء والصراخ عند دخولها العنبر الذي ستتواجد به معربة عن شعورها بتعرضها للظلم وأنها لا تستحق ما يحدث معها ولم تؤذي أحدا .. ثم مع حلول الظلام بدأت في الصلاة وثراءة القرآن .

يذكر أنه من المقرر إعادة محاكمة حنين حسام بعد ضبطها نظرا لصدور الحكم غيابيا في حقها وفقا لقانون الإجراءات الجنائية .

وكانت جهات التحقيق قد حددت يوم 28 يونيو المقبل موعدا لتوقيع حنين حسام على قرار الإحالة للمحاكمة عقب تقدمها بطلب إعادة إجراءات على الحكم الصادر ضدها بالسجن 10 سنوات في اتهامها بالاتجار بالبشر .