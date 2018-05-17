ايقاف برنامج صحوة بعد قرار منع عدنان إبراهيم من الظهور على القنوات السعودية

أصدرت السلطات السعودية قرارا بمنع الداعية الإسلامي عدنان إبراهيم من الظهور في أي قناة سعودية.

وأفادت صحيفة “عكاظ” السعودية بأن الداعية المقيم بالنمسا تم منعه بسبب تجاوزاته، دون تفصيل لماهيتها.

وكان مقررا أن يقدم عدنان إبراهيم موسما ثالثا من برنامج “صحوة” على قناة روتانا خليجية.

ولم تنشر صفحة عدنان إبراهيم أو روتانا خليجية توضيحا حول أسباب منع الداعية الفلسطيني الأصل من الظهور في الإعلام السعودي.

ويأتي هذا القرار رغم إعلان عدنان إبراهيم خلال أحد اللقاءات التليفزيونية تأييده للتحديث الثقافي الذي يرعاه ولي العهد محمد بن سلمان.

وبدأ عدنان إبراهيم في الظهور على قناة روتانا خليجية المملوكة لرجل الأعمال والأمير السعودي الوليد بن طلال منذ 2012.

ويحظى إبراهيم بشهرة واسعة بين الشباب في العالم العربي، نظرا لدعوته للتقارب بين السنة والشيعة وإلى التعايش بين الإسلام وبقية الأديان، وتحقيق المساواة بين الرجال والنساء.