نقلت وكالة رويترز للأنباء حديث ” البابا فرنسيس ” بابا الفاتيكان اليوم الأربعاء في فيلم وثائقي جديد يحمل إسم ” Francesco ” والذي تحدث من خلاله عن المثليين .

فأشار البابا فرنسيس إلى أن الأشخاص المثليين يجب أن يتم حمايتهم بقوانين الزواج المدني .. وأنهم لديهم الحق لتكوين أسرة .

وتابع : ” إنهم أبناء الرب ولهم الحق لتكوين عائلة .. لا أحد يجب أن يتم طرده خارجا أو يصبح بائسا بسبب ذلك ” .

وأضاف بابا الفاتيكان : ” ما يتعين علينا إنشاؤه هو قانون اتحاد مدني .. بهذه الطريقة يتم حمايتهم قانونيا .. لقد دافعت عن ذلك ” .