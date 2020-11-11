أعلنت قناة ” الشرق للأخبار ” التابعة ل ” المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق ” عن إنضمام الإعلامي المصري ” باسم يوسف ” إلى قائمة مذيعي القناة .

وكانت قناة الشرق للأخبار قد أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن إطلاقها مؤخرا وهي خدمة إخبارية عربية جديدة متعددة المنصات وستوفر تغطيات يومية على مدار الساعة للمتلقي في منطقة الشرق الأوسط والعالم .

وكشفت القناة عن قائمة مذيعيها جاء من بينهم معتز الدمرداش وزينة اليازجي ورشا الخطيب وسعد زغلول ومحمد فتحي وغيرهم .

وتركز قناة الشرق للأخبار على القضايا الاقتصادية الإقليمية والدولية حتى يتمكن الجمهور العربي من الإطلاع على أحدث تطورات الاقتصاد العالمي بمجرد حدوثها مع تحليلات وافية ومعمّقة تواكب التطورات .