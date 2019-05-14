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بالصور- العثور على مخلوق بحري منقرض متحجر عمره 99 مليون عام

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عثر الباحثون على مخلوق بحري عاش قبل 99 مليون عام محفوظا في الكهرمان وهو مواد عضوية نباتية من الشجر تتحجر مع الوقت، في اكتشاف فريد من نوعه.

وتعد الأحفورة الموجودة في شمال ميانمار، أول مثال معروف على الإطلاق لـ”أمونيت” (هي لافقاريات بحرية منقرضة تنتمي إلى رأسيات الأرجل) محصورة في الكهرمان المتحجر.

واستخدم الباحثون التصوير المقطعي بالأشعة السينية (micro-CT) لالتقاط الصور الثلاثية الأبعاد للكائنات الحية.

ووجد الباحثون أن الآمونيّة تنتمي إلى جنس “Puzosia” أو كما يعرف بـ “Bhimaites”ووجدوها في الكهرمان الذي يعود الى أواخر العصر الألبي.

وتظهر الأبحاث أن غابة ميانمار المنتجة للراتنج كانت موجودة بالقرب من بيئة ساحلية حيوية عمرها 99 مليون عام.

ويرجح الباحثون أن الراتنج سقط على الشاطئ من الأشجار الساحلية، حيث التقط المفصليات الأرضية وأصداف الشاطئ وحفظها فيما بعد في الكهرمان أثناء تصلبه.

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