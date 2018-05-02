بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ63 سجيناً وراء القضبان في المكسيك

في جوّ من التأثّر الكبير، عقد خورخي أرماندو قرانه على كورينا تشافيز في #حفل_زفاف غير عادي، فهو سجين في السجن المركزي في سيوداد خواريث في المكسيك.

وخورخي أرماندو واحد من 63 موقوفا عقدوا قرانهم، الجمعة، في حفل #زفاف جماعي أقيم في السجن.

وهذا المكسيكي البالغ من العمر 37 عاماً، عاش كل حياته في إل باسو في تكساس، وقد رحّل منها إلى بلده حيث دخل السجن قبل سبعة أشهر ليمضي فيه 40 عاما بعد إدانته بالابتزاز.

وبعد إتمام الزواج بين أرماندو وكورينا التي التقاها قبل ثلاث سنوات في الولايات المتحدة، أمسكت العروس بيد زوجها وتعهّدت بزيارته كل أربعاء وسبت، ومتى سنحت الفرصة في هذا السجن الذي يضم وراء قضبانه 3100 شخص.

ومن الذين عقدوا قرانهم في هذا الحفل الجماعي سجين موقوف بتهمة حيازة مخدرات، وقالت عروسه التي طلبت عدم الكشف عن اسمها “أنا أحبه وهو يحبني، نريد أن نبني حياتنا معا لدى خروجه من السجن” بعد عامين.

وتسعى السلطات من خلال هذه الزيجات إلى تسوية الوضع القانوني لزوجات السجناء وأولادهم، وأيضا إلى تعزيز الروابط والقيم العائلية، بحسب رينيه لوبيز أورتيز مدير السجن.