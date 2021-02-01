نشرت الإعلامية المصرية ” بسمة وهبة ” مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع إنستجرام علقت من خلاله على مقابلتها بالفنان ” عمرو دياب ” خلال تواجدهما في دبي مؤخرا .

وأعلنت بسمة وهبة في حديثها رسميا عن إنفصال عمرو دياب عن الفنانة ” دينا الشربيني ” كاشفة عن السبب من وراء هذا الإنفصال .. وكتبت في تعليقها عليه : ” م الآخر ده سبب إنفصال عمرو دياب ودينا الشربيني ” .

فقالت : ” أنا النهاردة يا جماعة بما إن أنا قابلت النجم الجميل عمرو دياب أنا عرفت هو ودينا الشربيني سابوا بعض ليه وللأسف مضطرة أقولكو الحقيقة هم سابوا بعض من نبرنا يا جماعة ” .

وتابعت : ” قمر يا جماعة وجميل وبيبي ومتواضع وكل حاجة حلوة فيه .. وهي كمان كل حاجة حلوة فيها على فكرة .. جبناهم الأرض للأسف حسد وعنينا ونبرّنا عليهم وحتى بعد ما سابوا بعض مش سايبينهم في حالهم وبنسخنهم على بعض ” .

ووجهت بسمة وهبة حديثها إلى الإعلامي تامر أمين على خلفية هجومه على دينا الشربيني مؤخرا بسبب تصريحات صحفية لها قائلة : ” تامر يا أمين مفيش داعي البوتاجاز .. مفيش داعي يا تامر .. وبعدين يا تامر أومال لما أنت تعمل كده أنا هطلع أعمل إيه في برنامجي الجديد .. أعمل إيه أنا ” .

وأضافت : ” يا جماعة بجد بالراحة على الناس .. لو فيه 1% إنهم يرجعوا لبعض مش هيرجعوا .. أروح أقول لعمرو دياب ده دينا بتقول فيك وهي اللي قاصداك في البرنامج وبعدين أروح أقولها هي شوفي بيقول عليكي إيه وهو بيغني يا جماعة حرام عليكم والله العظيم هما ذنبهم إنهم شخصيات عامة ومشهورين ” .

واختتمت بسمة وهبة حديثها : ” الفلوس ممكن تشتري كل حاجة في حياتنا إلا الحب عمرنا ما بنعرف نجيبه مالوش ثمن ولا سعر .. اللي يلاقي حب في حياته حلو وجميل ميستغناش عنه بسهولة ويمسك فيه وتنازلوا وحاولوا .. أنا معرفش أي حاجة بس أنا بدي نصيحة وبعمل خير في كلمتين وبلاش تستغنوا عن الحب بالسهولة دي ” .