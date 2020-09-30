انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمذيعة قناة الحدث الإعلامية اليمنية ” أسماء راجح ” وهي تبكي على الهواء مباشرة .

وذلك بعد عرض تقرير يبرز الأوضاع المأساوية لبلدها اليمن ونزوح ما يقرب من 3 مليون يمني هربا من مناطق سيطرة الحوثيين الإرهابية إلى مناطق الشرعية الآمنة .

لتدخل في نوبة بكاء حيث لم تتمكن من السيطرة على دموعها حزنا على ما تتعرض له اليمن .

وكتبت أسماء راجح تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” تحدثت من خلالها عن سبب بكائها قائلة : ” بكيت وطني المذبوح .. بكيت كرامة أمي في بقايا مكان .. بكيت الأطفال وهم لايملكون قرار ولا حلم قريب ” .

وتابعت : ” سؤال مهم من أهم محطه عربية افتخر أني أعمل بها أتاحت لي الفرصة واليمن يحكي وجع إنسان أصبح حدث مستمر .. الحدث اليمني أنتم نافذة اليمن على شاشة العربية الحدث ” .