نشر الحساب الرسمي لشبكة ” سكاي نيوز ” على موقع التغريدات ” تويتر ” مقطع فيديو يوثق استعانة شاب يدعى ” مات ” بضباط الشرطة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية لعرض الزواج على حبيبته ” بريانا ” .

ويظهر في مقطع الفيديو ضباط الشرطة الذين أوقفوا حركة المرور لمساعدته على القيام بهذا العرض وهم يقومون بتوقيف سيارة مات ويطالبوه بالنزول منها هو وحبيبته .

ليقوم بعد ذلك وبحضور عناصر الشرطة بإظهار خاتم الزواج لحبيبته بريانا والركوع على ركبته وعرض الزواج عليها معبرا عن حبه لها وسط دهشتها من الموقف .

Police officers in New Jersey staged a traffic stop with a difference when they helped a man propose to his girlfriend



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