نشر الحساب الرسمي لشبكة ” سكاي نيوز ” على موقع التغريدات ” تويتر ” مقطع فيديو يوثق استعانة شاب يدعى ” مات ” بضباط الشرطة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية لعرض الزواج على حبيبته ” بريانا ” .
ويظهر في مقطع الفيديو ضباط الشرطة الذين أوقفوا حركة المرور لمساعدته على القيام بهذا العرض وهم يقومون بتوقيف سيارة مات ويطالبوه بالنزول منها هو وحبيبته .
ليقوم بعد ذلك وبحضور عناصر الشرطة بإظهار خاتم الزواج لحبيبته بريانا والركوع على ركبته وعرض الزواج عليها معبرا عن حبه لها وسط دهشتها من الموقف .
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الولية ما صدقت وعاملة نفسها خايفة من البوليس لا يعطوها غرامة او حبس !!! لكن الولد كان لازم يسأل نفسه : هل في ال نوكاح إطلاق سراح ؟؟ كله سجن يا اهبل
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