انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو يوثق تعرض صيدلانية تدعى ” إيزيس مصطفى ” للضرب والسحل داخل الوحدة الصحية التي تعمل بها في قرية كفر عطا الله التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية على يد زميلاتها في العمل بسبب عدم ارتدائها الحجاب .

وتظهر الصيدلانية إيزيس مصطفي في مقطع الفيديو وهي تتعرض للضرب من جانب إثنتين من الموظفات اللتين قامتا بسحلها وجذبها من شعرها وسط محاولات من زملاء آخرين تدخلوا لفض المشاجرة .

وتقدمت إيزيس مصطفى ببلاغ اتهمت من خلاله زملائها بالتعدي عليها بالضرب لكونها غير محجبة .

وكشفت التحريات أن مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة نشبت بين موظفة دفتر الحضور والانصراف والصيدلانية مقدمة البلاغ لتأخر الأخيرة عن العمل وتدخل زملائها في محاولة منهم لفض المشاجرة .

وأضافت أن الصيدلانية كانت تتعرض منذ فترة إلى تنمر الموظفات اللاتي تعمدن إيذاءها ومنعها من التوقيع في دفاتر الحضور بالإضافة إلى السخرية منها بسبب إطعامها للكلاب الموجودة بمحيط الوحدة .

وقرر ” ممدوح غراب ” محافظ الشرقية بفتح تحقيق موسع حول الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية .. كما قرر دعوة إيزيس مصطفى إلى مكتبه لتقديم اعتذار لها .