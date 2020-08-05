انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام شخص مريض بأحد المستشفيات في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بسرقة سيارة إسعاف .

وذلك في محاولة منه للهرب من المشفى حيث يظهر في مقطع الفيديو وهو مستقل سيارة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر ويقوم بقيادتها وحاول رجال الأمن إيقافه إلا إنه أغلق أبواب السيارة وراوغهم في قيادتها .

وتمكن هذا الشخص في النهاية من الفرار بالسيارة بعيدا ولم يظهر في الفيديو ماذا حدث بعد ذلك .. كما لم يصدر الهلال الأحمر أي تعليق رسمي بشأن ملابسات المقطع المتداول وتوقيت حدوثه .