استضاف الإعلامي العراقي ” نزار الفارس ” ملكة جمال آسيا العراقية ” شنيار أحمد ” الشهيرة ب ” يارجان ” في حلقة برنامجه ” مع الفارس ” المذاع على قناة الرشيد العراقية .

وخلال الحلقة فاجئ نزار الفارس مكلة جمال آسيا بطلبه أن تقوم بغسل وجهها بالماء وإزالة المكياج متحدثا عن مدى ثقتها بنفسها للظهور أمام الجمهور بدون ماكياج .

فقال : ” تقدرين تغسلين وجهك وتتحاورين معي وهو مغسول .. البعض يقول كله مكياج اليوم أحاور ملكة جمال آسيا اطلب منك تغسلي وجهك والمكياج كله يروح وأرجع أحاورك ” .

ومن جانبها قبلت شنيار أحمد تنفيذ طلب نزار الفارس وقامت خلال الفاصل بغسل وجهها وإزالة المكياج وعادت مرة أخرى لاستكمال اللقاء .

وعلقت ملكة جمال آسيا على ذلك قائلة : ” الحمد لله عندي ثقة بالنفس .. المكياج يبرز الجمال فأني اشوف إن كل واحدة بيها شي حلو المكياج ما يقدر يخلق شكل ” .