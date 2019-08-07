ببرنامج إنتخابي مثير ..راقصة تونسية تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية ” سأمنع الحجاب “

أعلنت الراقصة التونسية ” نرمين صفر ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” في بيان لها عن نيتها للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجرائها في 15 سبتمبر المقبل .
وقالت في البيان إنها ستتوجه اليوم الأربعاء إلى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتقديم أوراق ترشحها لخوض سباق الانتخابات الرئاسية وذلك بعد أن تمكنت من جمع أكثر من 35 ألف تزكية .
وتحدثت نرمين عن برنامجها الإنتخاي وما نوي القيام به مثل أنها ستمنع ارتداء الحجاب وتفرض ارتداء السفساري ( لباس تقليدي تونسي ) وستعمل على تخفيض سعر الخبز .. كما وعدت بتسليط عقوبات مالية لكل رجل يعد تونسية بالزواج ولا ينفذ وعده .
وأشارت إلى إنه في حال فوزها في الانتخابات فإنها ستقوم بتقديم مشروع قانون يعطي المرأة الثلثين في الميراث وثلثا وحيدا للرجل .
وختمت نرمين صفر بيان ترشحها قائلة : ” وفقنا الله في خدمة الوطن وعاشت تونس حرة مستقلة ” .
وبعد هذا الإعلان أثارت نرمين الجدل والسخرية بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي وعلق الكثيرون على أن ما يحدث ما هو إلا فوضى ومهزلة .
كما استغرب الكثيرون من عدد التزكيات التي تمكنت من الحصول عليها .
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أعلم الجميع بأننا أتممنا جمع 35678 تزكية وبأن الأستاذة ستتوجه غدا لتقديم ترشحها بمقر الهيئة العليا للانتخابات. أذكر لكم عدد من نقاط مشروع الأستاذة نرمين الانتخابي؛ •تخفيض سعر الخبزة لـ 130 مليم. •منع الحجاب و فرض السفساري. •خطية مالية بخمسة ألاف دينار لكل رجل يعد تونسية بالزواج ولا ينفذ وعده. •قانون يعطي المرأة ثلثين في الميراث و ثلث واحد للرجل. وفقنا الله في خدمة الوطن. عاشت تونس حرة مستقلة .#تترشح#نترشح