خرجت خبيرة التجميل ومدونة الموضة السعودية ” بدور البراهيم ” بمقطع فيديو لها عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” ردت من خلاله على تعليق إحدى المتابعات لها والتي وجهت سؤالا لبدور حول سبب دخولها إلى عالم الشهرة على الرغم من عدم رضاها بهذا الطريق .

فكتبت المتابعة في تعليقها : ” احسك واضحة وملتزمة وأتوقع مو راضية عن طريق الشهرة .. ولو جاك نصيب وطلب منك تعتزلي راح توافقي فبالتالي ودي أعرف ليش انشهرتي وإنتي مو راضية عن هالطريق ” .

لترد بدور البراهيم على ذلك قائلة : ” صراحة لا أنا ولا عيلتي الشهرة ماهي بثوبي ولا هي من ثوب عيلتي وإحنا عيلة محافظة وكلها دعاة وشيوخ و 99 % منها ملتزمين .. أنا الوحيدة بالعيلة كلها اللي طالعة كده والله يهديني ” .

وتابعت : ” أنا مو راضية طبعا وانتوا عارفين هذا الشيء لأسباب خاصة ما أقدر اتكلم فيها .. أنا صرت ضحية الشهرة وطبعا لو رجع فيني الزمن ما أصير مشهورة ” .