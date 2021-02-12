نشرت بدور البراهيم خبيرة المكياج السعودية مقطع فيديو جديد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي سناب شات تحدثت فيه عن طلاقها من أحد أزواجها السابقين.

وبدت بدور إبراهيم في الفيديو متأثرة حين أجابت على سؤال متابعة قالت لها: “إيش أصعب طلاق مر عليك من ناحية التعلق أبو عيالك أم الكويتي؟ وكم المدة تقريبا وتجاوزتي الموضوع والله يعوضك بالزوج الصالح الأعزب التقي النقي محكوم القلب ويجبر كسرك”. وردت بدور إبراهيم قائلة: “بالحب والتعلق الكويتي كان بالنسبة لي مني وإليه .. الله يوفقه طبعا أنا ما نسيته إلا بعد مرور سنتين وتجاوزت الموضوع”.