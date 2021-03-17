نشرت مقدمة البرامج اللبنانية ” هيلدا خليفة ” مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع إنستجرام في أحدث ظهور لها من داخل منزلها .

وظهرت هيلدا خليفة في الصور بإطلالة طبيعية بدون مكياج وبتسريحة شعر عفوية وهي مرتدية ملابس المنزل .

وكتبت في تعليقها على الصور : ” مساء الخير والحب من القلب لإلكن .. وأنت تعيش في هذه الظروف الصعبة تذكر نفسك بقوتك الأكثر عمقاً ” .

وتفاعل المتابعون على الصور بشكل كبير الذين انقسموا في تعليقاتهم إلى فريقين .. الفريق الأول أشاد بإطلالتها وبجمالها بدون أي إضافات والفريق الثاني انتقد ظهورها بهذه الملابس .