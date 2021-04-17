قضت محكمة جنح قصر النيل ببراءة المذيع بالتليفزيون المصري ” هاني عبد العزيز ” الشهير ب ” أدهم الكموني ” من تهمة الاعتداء على طفلين شقيقين وسبهما بألفاظ تخدش الحياء العام داخل نادي الجزيرة الرياضي .

فكان أحمد عبد المنعم على قد اتهم أدهم الكموني بالاعتداء على طفليه داخل نادى الجزيرة الرياضي وسبهما بألفاظ نابية وغير لائقة .

وقال ” علاء عابد ” المحامي الموكل بالدفاع عن أدهم الكموني أنه قدم العديد من المستندات التي تثبت براءة موكله من التهم الموجه له .

كما قدم بالإضافة إلى ذلك قرار مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي بفصل أسرة المدعي أحمد عبد المنعم علي من النادي فصلا نهائيا لإثارتهم المشكلات بالنادي وعدم احترامهم للقوانين واللوائح .