أصدرت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قرارها ببراءة فتاتي التيك توك ” مودة الأدهم وحنين حسام ” من تهمة التعدى على القيم والمبادىء الأسرية ونشر الفسق والفجور من خلال مقاطع فيديو مصورة على هذا التطبيق .

حيث قبلت المحكمة الاستئناف المقدم من الفتاتين على الحكم الصادر ضدهما وقضت ببراءتهما وإلغاء الحكم بالحبس والغرامة .

فكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت بمعاقبتهما بالحبس لمدة سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكلا منهما بتهمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري من خلال نشر مقاطع مخلة وخادشة للحياء العام وإنشائهم وإدارتهم لحسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية الغرض منها التربح .