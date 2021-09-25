خرجت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” بمقطع فيديو لها عبر حسابها على فيس بوك من داخل المستشفى والتي وجهت من خلاله رسالة إلى متابعيها .

وذلك بعد أيام من إعلان إصابتها بفيروس كورونا كاشفة عن تأثر الرئة مما استدعى حجزها داخل إحدى المستشفيات .

فكتبت ريهام سعيد في تعليقها على الفيديو : ” أنا مش عارفة أشكركوا إزاي علي دعاءكم .. أنا محتاجة دعاءكم جدا لحد بعد بكرة ميعاد الأشعة ” .

وتابعت : ” ربنا يخليكوا ليا انتوا بجد سند وضهر .. دعاء ٤٠ غائب بيعمل فرق والدعاء بيرد القدر .. جميلكوا علي راسي من فوق ” .

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=6119513628122497&t=33