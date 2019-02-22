برلماني كويتي سابق يثير غضب قبيلة عربية شهيرة بالسخرية من رقصة الدحة

أثار البرلماني الكويتي السابق محمد الجويهل غضبًاعارمًا في البلد الخليجي عقب تداول مقطع صوتي منسوب إليه تضمن ما وصف بأنه سخرية وعبارات بذيئة تجاه عدد من الضباط الكويتيين المحتفلين بتخرجهم من خلال بث أغاني تراثية خاصة بهم، الأمر الذي اعتبره النشطاء إساءة إلى قبيلة عنزة الشهيرة -وفقا لموقع ارم نيوز- .

وتضمن المقطع الصوتي الذي بثه النشطاء عبارات مسيئة إلى الرقصة الشعبية المعروفة بـ الدحة، تعليقاً على مقطع فيديو لعدد من الضباط الذين تخرجوا وأن ما تم هو استهتار باللباس العسكري ومجاهرة بعادات غريبة عن المجتمع الكويتي بحسب زعمه.

محمد الجويهل يسيء لقبيلة عنزة كافة عبر مقطع صوتي واصفاً “لعبة الدحة” برقصة الكلاب والزنوج وسط استياء شعبي كبير من مغردين ومواطنين . ومنا إلى وزير الداخلية المحترم فالجويهل يضرب فئة من فئات المجتمع ! #قبيلة_عنزة_فخر_لنا ونعتز بـ #الدحة pic.twitter.com/29z0DxA4Hs — خالد الفهد 🇰🇼 (@khaledalfahd0) February 20, 2019

وفيما لم يذكر اسم قبيلة عنزة في التسجيل الصوتي المتداول، فقد أعلن النشطاء أن الجويهل قصد الإساءة إلى قبيلة عنزة التي تتخذ من الدحة طقسًا لانتصاراتها وأفراحها، وذلك عقب ممارسة عدد من الضباط والعساكر من أبناء القبيلة لـ ”الدحة“ قبل أيام بعد تخرجهم من كليتهم العسكرية تعبيرًا عن فرحتهم بالتخرج والتفوق.

واستنكاراً لإساءة النائب السابق لقبيلة عنزة، أعلن النائب رياض العدساني رفضه للإساءة لأي شخص أو قبيلة في البلاد، حيث قال ”بشأن الإساءة لـ “عنزة” : “أؤكد أن كلامي الذي ذكرته سابقًا عن قبيلة مطير ينطبق على قبيلة عنزة وكذلك كل القبائل والطوائف والعوائل لهم كامل الاحترام ولا نقبل الإساءة لأي شخص، وبقوله تعالى ”يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم“”.

وأعلن المحامي محمد مجبل العنزي صباح اليوم الخميس، عن رفعه مع محامين آخرين دعوى ضد الجويهل، قائلاً ”تم تقديم الشكوى رسميا من قبل إخوانكم المحامين محمد المقاحطه ونواف التويجري وناصر الحصبان بنيابة شؤون الإعلام ضد المدعو محمد الجويهل برقم 45 بنيابة شؤون الإعلام والنشر“.

ولا تعتبر هذه التهمة بالإساءة للنائب المثير للجدل الجويهل هي الأولى من نوعها، فقد سبق أن تعرض للسجن قبل أعوام بسبب إساءته لقبيلة مطير من خلال تغريدة في ”تويتر“ قضى فيها ثمانية أشهر في السجن، إضافة إلى قضايا أخرى.