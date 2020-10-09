حذف موقع “فيسبوك” إعلانا لإحدى الشركات الكندية، لأحد أنواع البصل الشهيرة، بالخطأ، بعد أن اعتقدت برمجة الموقع أن الصورة تحمل إيحاءات جنسية فاضحة.

واستغرب أصحاب الشركة بعد أن جاء رفض إدراج الصورة في إعلانات الشركة على الموقع، وكان تبرير “فيسبوك” بأنها “صورة جنسية”.

ولفت مدير الشركة جاكسون ماكلين إلى أن برمجية فيسبوك ظن حبات البصل المستديرة ربما “شيئا آخر”.

وأصدر “فيسبوك” بيانا لاحقا قال فيه إن الشركة تستطيع الآن إدراج الصورة، ومتابعة الإعلان على الموقع، مبررة بأن ما يحصل يأتي ضمن جهود الشركة لإبعاد “العري” عن صفحاته.