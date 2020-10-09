حذف موقع “فيسبوك” إعلانا لإحدى الشركات الكندية، لأحد أنواع البصل الشهيرة، بالخطأ، بعد أن اعتقدت برمجة الموقع أن الصورة تحمل إيحاءات جنسية فاضحة.
واستغرب أصحاب الشركة بعد أن جاء رفض إدراج الصورة في إعلانات الشركة على الموقع، وكان تبرير “فيسبوك” بأنها “صورة جنسية”.
ولفت مدير الشركة جاكسون ماكلين إلى أن برمجية فيسبوك ظن حبات البصل المستديرة ربما “شيئا آخر”.
وأصدر “فيسبوك” بيانا لاحقا قال فيه إن الشركة تستطيع الآن إدراج الصورة، ومتابعة الإعلان على الموقع، مبررة بأن ما يحصل يأتي ضمن جهود الشركة لإبعاد “العري” عن صفحاته.
بالحقيقة جميع البصليات مثل البصل والثوم لابد ان تحذف الإيحاءات تبعها طويلة عريضة ، وحتى العناقيد العنبية ، والا القائد الحكوحكي الضرورة منع رسام عراقي مشهور ان يرسم عناقيد العنب ودوائر البصل ودائرة راس الثوم ما جاء من فراغ ، لانه يعرف البصليات ودوائرها وعناقيد العنب تخرب أجيال البعث العروبي المناضل
فالرئيس القائد بطل الحفرة القومية أرسل ضباط من الحرس الجمهوري الخاص لمنع الرسام العراقي خالد جبر من رسم عنقود او دائرة بصلية او ثومية ، لانه كان يعرف يعملون ايحاءات جنسية تخرب النشأ الجديد
ماذا تقول أنت؟