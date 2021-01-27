أدلت الفنانة المصرية ” غادة عبد الرازق ” بتصريحات لها مؤخرا عن رفضها لمشاهد القبلات في أعمالها الفنية .

وهو الأمر الذي سخرت منه الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” حيث أعادت نشر التصريح عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” وكتبت في تعليقه عليه : ” أرفض مشاهد القبلات .. يا راجل من إمتى وإنتِ كل أفلامك قبلات ؟ ” .

وأثار تعليق مي العيدان جدلا بين المتابعين الذين انقسموا إلى فريقين الأول منهم رأى أنها على حق وأن غادة عبد الرازق كانت قد أدت العديد من المشاهد الجريئة .. والفريق الثاني هاجم العيدان معتبرين أنه عليها التوقف عن انتقاد الفنانين والتنمر عليهم .

فجاءت التعليقات مثل : ” يا شاطرة ما راح ترد عليك عشان ترفعين قضية عليها ” و ” حتى غادة ما خلصت منك ” و ” دعوا العالم بحالهم سووا حمله عليها خلي انسد حسابها ونخلص ” .