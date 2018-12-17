بسبب بطاقة المعايدة.. شقيقة ميغان ماركل تسخر منها ومن الامير هاري

كان قصر كينغستون قد نشر بطاقة معايدة باللونين الأسود والأبيض لدوقي ساسكس “​ميغان ماركل​” و”هاري” وذلك بمناسبة عيد الميلاد، وفي الصورة التي التقطت من الخلف، ظهر الزوجان في الصورة إلى جانب بعضهما البعض متشابكي الأيدي أثناء مشاهدتهما الألعاب النارية.

ارتدت الدوقة فستان زفافها الأبيض، و”هاري” تأنَّق ببدلته السوداء الأنيقة.



الصورة استفزت شقيقة “ميغان” غير الشقيقة- سامانثا ماركل، إذ نشرت على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “لمن المثير للاهتمام أن دوق ودوقة ساسكس يديران ظهرهما، أهما يديرانه للعالم أم لدوريا رغلاند وعائلة ماركل؟ إنه لأمر مثير للحزن. واجهوا روح عيد الميلاد.”

وتابعت: “إنه لمن الوقاحة إدارة ظهركما في صورة لعيد الميلاد التي تمثل مشاركة الأماني الدافئة والجيدة مع العالم.. لأولئك الذين ينتقدونني لتسليطي الضوء على الحقيقة ، عليكم إزالة ذلك الشيئ البني الذي يعلو أنوفكم.. أسمع أصغر كمان في العالم يعزف.”