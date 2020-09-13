قررت لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح تحقيقا عاجلا مع الإعلامية المصرية ” رضوى الشربيني ” وذلك على خلفية التصريحات التي كانت قد أدلت بها في أحد حلقات برنامجها ” هي وبس ” .

حيث تحدثت رضوى الشربيني عن غير المحجبات موجهة رسالة إلى كل من تفكر في خلع الحجاب محاولة إقناعها بالعدول عن هذا الأمر .

فقالت : ” لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها أوعي تقلعي الحجاب إنتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة ” .

وتابعت : ” غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها .. التزمي بالحجاب واتغلبي على الشيطان .. إنتي أحسن عند ربنا ” .

وطلبت رضوى الشربيني من المحجبات أن يبحثن عما يجعلهن أجمل بالحجاب وألا ينسقن أمام مغريات الحياة أو الضغوط .