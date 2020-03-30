بسبب ” تي شيرت ” .. متابعة تهاجم شريف مدكور : ” حاجة عرة أوي ” .. كيف رد الأخير عليها ؟

نشر الإعلامي المصري ” شريف مدكور ” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” مجموعة من التعليقات المسيئة من جانب سيدة قامت بنشر صورة له وعلقت على ال ” تي شيرت ” الذي كان يرتديه في عدد من حلقات برنامجه ” شارع شريف ” .

حيث أشارت المتابعة إلى إنه يرتدي نفس التي شيرت دئيما وهو ما لا يليق به وبظهوره على الشاشة .. فكتبت قائلة : ” التي شيرت اللى من تحت البلوفر ده عيب أوي واحد يلبسه كده شكله معفن أوي .. لابسه بقاله شهر مش بيغيره حاجة عرة أوى ” .

الأمر الذي أثار غضب واستياء عدد من المتابعين على هذا التعليق ودفعهم إلى الرد عليها دفاعا عن شريف مدكور الذي رد بدوره أيضا عليها كاشفا عن السبب من وراء ارتدائه لهذا التي شيرت كثيرا .

فكتب قائلا : ” ده حضرتك لأن جسمي منمل من جرعات الكيماوي ولازم ألبس خامة معينة عشان محسش بالتنميل ده ونفس الموضوع في الحذاء .. ربنا يكفيكي شر الكيماوي وشكرا على التعليق اللطيف ” .

ولم تتوقف المتابعة عند هذا الحد بل استمرت في الهجوم عليه متهمة إياه بمحاولة استعطاف الجمهور بشأن مرضه وأنه يبخل أن يشتري ملابس جديدة لنفسه .

وكتب شريف مدكور في تعليقه على صور التعليقات التي نشرها : ” هي ليه الناس بقت كده والغريبة إنها ست كبيرة في السن ” .

ثم نشر مدكور صورا لعدد آخر من التعليقات وكتب معلقا عليها : ” كده دخلنا في سفالة وقلة أدب “.