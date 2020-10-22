انتشر على عدد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة ل ” هيا كرازون ” شقيقة الفنانة الأردنية ” ديانا كرزون ” .

وظهرت هيا كرزون في الصورة وهي ترتدي فستانا أحمر اللون كاشفا لكتفيها وإحدى ساقيها .. وهو ما عرضها لموجة من التنمر بسبب لون بشرتهامن جانب عدد من المتابعين في تعليقاتهم .

كما أشار المتابعون إلى درجة الشبه الكبيرة بينها وبين شقيقتها ديانا كرزون وشقيقتها الأخرى ” زين كزون ” وأن الشقيقات بينهم شبه كبير بشكل واضح .

فجاءت التعليقات مثل : ” كل شهرين تطلع كرزون جديدة ” و ” ما لها طالعة من الشواية ” و ” كرزون شواية ” و ” طالعة من الفرن ” .