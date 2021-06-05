تحدثت نجمة تلفزيون الواقع ” كيم كارداشيان ” عن أسباب وتفاصيل طلاقها للمرة الثالثة في برنامج ” كيبنغ أب ويذ ذا كارداشيانز ” مع أخواتها ( كورتني وكيندال وكايلي ) .

وأثناء حديثها دخلت كيم كارداشيان في نوبة من البكاء واصفة إياها بأنها ” فاشلة ” في حياتها الخاصة وهو ما جعلها تتعرض لتجربة الطلاق في زيجاتها الثلاثة آخرها طلاقها من مغني الراب ” كاني ويست ” التي أعلنت عن إنفصالها عنه في فبراير الماضي بعد زواج دام ل 7 سنوات .

فقالت نجمة تلفزيون الواقع : ” الحقيقة أنني أصبحت غير قادرة على الاستمرار بفعل ذلك .. أعتقد أنه يستحق شخصا يسانده ويسافر معه أينما رحل.. يستحق زوجة تسانده في كل خطواته وتسافر معه وأنا لم أستطع فعل ذلك ” .

وتابعت وهي تبكي : ” أشعر بأنني فاشلة .. نعم أنه زواجي الثالث .. أنا حقا شخص فاشل .. لا أريد سوى أن أشعر بالسعادة ” .

يذكر أنه في إبريل الماضي اتفق كلا من كيم كارداشيان وكاني ويست أمام المحكمة على إنهاء زواجهما بتسوية وبشكل ودي بسبب الاختلافات الغير قابلة للحل ووافقا على حضانة مشتركة لأطفالهما الأربعة .. كما وافقا أيضًا على الطلاق من دون أي نفقة .

"I feel like a failure" – #KimKardashian



The American Reality TV star, #KimKardashian made this known during a new episode of their reality TV show, "keeping up with the Kardashian". She broke down in tears as she called herself a "failure" for not being able to keep her pic.twitter.com/3AD2RXXck3 — Sop Updates (@sopupdates_) June 4, 2021