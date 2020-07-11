وفقا لصحف ووسائل إعلام مصرية كشفت فتاة مصرية عن تهديد زوجها لها والتشهير بها عن طريق إرسال صورها بقميص النوم لـ 60 شخص على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب طلبها الطلاق .

وعن الأسباب التي دفعتها إلى طلب الإنفصال عن زوجها قالت : ” خدعني وقالي إنه موظف ومرتبه 15 ألف جنيه وبعد الزواج اكتشفت إنه مازال طالب في معهد ووالده بيصرف علينا ” .

وتابعت : ” معاملته عنيفة وقاسية وبيمنعني حتى من ريموت التليفزيون أو التكييف أو استخدام الإنترنت ” .

وأضافت : ” عندما طلبت الطلاق رفض بشدة ثم طالبني بالتوقيع على إيصال أمانة بمبلغ 200 ألف جنيه حتى يضمن ألا أرفع قضايا ضده فرفضت وقام بفضحي بصور قميص النوم ” .

وأكدت الزوجة على أنها لن تتنازل عن الطلاق رغم محاولاته المستميتة للصلح وأنها ستبذل كل جهدها للخلاص منه .

فيما أعلنت الإعلامية المصرية ” رضوى الشربيني ” عن دعمها لها وأرسلت محامي للدفاع عنها .

وعلقت على تلك القضية في منشور لها عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي قائلة : ” وعندنا هنا واحد بينشر صور مراته بملابس البيت اللي أنتم طبعا فاهمين شكلها عامل إزاي على كل الجروبات علشان ما رضيتش توافق إنها تتنازل عن حقوقها عند الطلاق ” .

وتابعت : ” ده أنت هتزعل وهتجيب ناس تزعل وعليهم ناس تزعل عليكم كلكم ” .