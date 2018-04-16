بسبب فئران.. إقالة ثمانية ضباط شرطة من عملهم في ​الأرجنتين​.. وما علاقة الماريوانا؟

أقالت السلطلت الأمنية في ​الأرجنتين​ ثمانية ضباط شرطة من عملهم بعدما ادعوا أن الفئران أكلت حوالي 500 كيلوغراما من ​الماريوانا​ المفقودة في مستودع للشرطة في مدينة “بيلار” التي تبعد عن العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس بـ35 ميلا وذلك بحسب موقع صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.

وأضاف الموقع إلى أن الشرطة لم تقتنع برواية الضباط بشأن إلتهام الفئران للمريوانا، وأن السلطات المختصة إكتشفت أثناء عملية تفتيش مستودع خاص بالمحجوزات في (أبريل/نيسان 2017)، أنه يُوجد فقط 5460 كيلوغراما من الماريوانا من أصل 6000 كيلوغرام كانت مخزنة في المستودع، حيث اختفى حوالي نصف طن من هذا المخدر.

وقال متحدث بإسم القاضي الذي أصدر قراره بوقفهم عن العمل أنه:” إذا كانت فعلا مجموعة كبيرة من الفئران قد ألتهمت الماريوانا، لوجدنا العديد منها نافقة في مستودع الشرطة”.

وإلى ذلك فإن موقع صحيفة “الغارديان” أفاد بأن خبراء من جامعة بونيس آيرس أكدوا ان الفئران لم تلتهم الماريوانا.