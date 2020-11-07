نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” مقطع فيديو عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي هاجمت من خلاله الفنانة المصرية ” رانيا يوسف ” .

وذلك على خلفية إطلالاتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الذي انتهى منذ أيام خاصة معظهور إبنة رانيا يوسف برفقتها في حفل الختام وهي ترتدي فستان والدتها الشهير ب ” فستان البطانة ” والذي كان قد أثار أزمة لها من قبل .

وعلقت مي العيدان على ذلك قائلة : ” حبل الكذب قصير .. الإنسان ممكن يكذب كل الوقت لكن في النهاية راح ينكشف وهذا اللي صار بالظبط مع رانيا يوسف لما راحت مهرجان الجونة .. طبعا كالعادة لابسة مفيش على قولة عادل إمام ” .

وتابعت : ” اللي كانت كذابة فيه إنها لبست بنتها النفنوف أو الفستان اللي هي لبسته في مهرجان آخر وقالت قال إيه ارتفعت البطانة وأنا ما انتبهت وبنتها لبستها نفس النفنوف ومن غير بطانة ” .

وأضافت : ” أكبر دليل على كذب رانيا يوسف فيه ناس يقولون عنهم بالمثل المصري تخاف متختشيش هي راحت لجأت لهذه الكذبة عشان تحتوي الموقف بعد ما اتقدمت فيها عدد من البلاغات على إنها قدمت خدش للحياء في مكان عام ولبس مسئ ” .

واستكملت العيدان مشيرة إلى ما أسمته باللبس الفاضح في المهرجانات فقالت : ” ما يصير ألبس قميص نوم وأنا رايحة مهرجان .. ما يصير ألبس مايوه مكانه البحر واورح بيه عرس .. هذي إسمها خدش حياء تحرض على الفسق والفجور الذي يؤدي إلى عدد من الجرائم مثل الاغتصاب والتحرش ” .

ووجهت مي العيدان رسالة إلى رانيا يوسف وقالت : ” ياريت تعلمين بنتك السترة بدل ما تعلميها التفسق وتلبسيها لبس خادش للحياء .. قسما بالله أنا ما ألوم على أزواجها الثلاثة أو الأربعة اللي اتزوجتهم رانيا يوسف لإنه ما ينقعد معاها ” .

كما وجهت رسالة إلى المنتج ” محمد مختار ” طليق رانيا يوسف : ” الحق عليه لأنه تاركلها الحبل على الغارب أن تلبس ابنتها فستان خادش للحياة والبنت مراهقة وإذا شبّت على هذا اللبس فراح تشيب عليه .. يا ريت تعلّم ابنتها شيء زين بدل ما تعلمهم الانحراف والفساد ” .