كشف موقع ” سكاي نيوز ” عن إقدام طفل يبلغ من العمر 11 عاما على الانتحار من الطابق العاشر في المبنى الذي يسكن به في إيطاليا في الساعة الواحدة صباحا .

وأشارت السلطات إلى ترجيحها بأن تكون لعبة جديدة على الإنترنت لشخصية تدعى ” جوناثان غاليندو ” هي السبب من وراء الواقعة .

وذلك على خلفية العثور على رسالة بعد تفتيش غرفة الطفل تركها لوالديه على الكمبيوتر اللوحي الخاص به جاء فيها : ” أحبكما أمي وأبي .. يجب أن أتبع الرجل الأسود صاحب الغطاء ” .

وقالت التحقيقات أن الطفل كان محبوبا وفي صحة جيدة ومن طبقة اجتماعية متوسطة أي أنه لم يكن تحت تأثير أي ضغوطات أو تنمر .. مضيفة إلى إنه تعلق بتلك الشخصية الخيالية على الإنترنت وسار على نهج التحديات التي تفرضها عليه .

فشخصية غاليندو هي شخصية غامضة متنكرة في هيئة كلب يشبه البشر يرتدي غطاء على الرأس ويتحدى الأطفال أن يؤدوا أعمالا متطرفة وخطيرة بشكل متزايد حتى تصل التحديات إلى حد الانتحار .

وعادة ما تبدأ التحديات بأوامر عادية إلى حد ما مثل ” استيقظ في منتصف الليل ” أو ” شاهد فيلما مخيفا “ثم تتصاعد تدريجيا حيث يحث غاليندو اللاعبين على إيذاء أنفسهم أو تعريض أنفسهم لخطر مميت مثل ” الوقوف على حافة برج ” والتحدي الأخير هو مطالبة المستخدم بالانتحار .