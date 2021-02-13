تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع تويتر مقطع فيديو نشرته قناة ” تي آر تي ” التركية لسيدة أمريكية في الستينيات من عمرها تعلن إعتناقها للدين الإسلامي .

وذلك بعد مشاهدتها ومتابعتها لمسلسل ” قيامة أرطغرل ” لمرات عديدة وتأثرها به .

وظهرت السيدة التي غيرت إسمها إلى خديجة في الفيديو وهي مرتدية الحجاب وعلقت على الأمر قائلة : ” بدأت المشاهدة ولفت انتباهي الجزء الأول .. كنت أتوقف وأبحث عن شئ ما .. كان الأمر يتعلق بتاريخ لا أعرف عنه شيئا .. كان لديهم أهداف في ماضيهم .. كان موقفا ثمينا في نظري أن أعيش مثل شخصيات المسلسل ” .

وتابعت السيدة متحدثة عن تأثير المسلسل عليها وبداية دخولها في الإسلام : ” بدأت البحث عن مسجد قريب من المكان الذي أسكن فيه كان هناك واحد صغير ذهبت وأعتقد إنهم صدموا لرؤيتي .. في ذلك اليوم أسلمت على الفور بعد تلك الصلاة ” .

وأضافت خديجة : ” لدي صديق مسيحي متدين للغاية حيث أعيش حاولت مناقشة هذا الأمر معه لكنه حاول بكل قوته أن يقول إنه لا ينبغي أن استمع إلى مثل هذه الأشياء وأنني تعرضت لغسل دماغ ” .

وأشارت إلى إنها كانت تعاني من مشلات تتعلق بالقلق ومنذ دخولها إلى الإسلام وأصبحت بحال أفضل وليست بحاجة إلى استخدام الأدوية .

واستكملت : ” أشكر الله عندما استيقظ كل صباح وفي كل يوم اشعر بالامتنان مرة أخرى لمنحي يوما آخر قبل الذهاب إلى الفراش ” .

وعلى جانب آخر أعاد ” محمد بوزداغ ” كاتب المسلسل نشر مقطع الفيديو عبر حسابه على موقع تويتر وكتب في تعليقه عليه : ” الحمد لله .. خبر جميل ” .

يذكر أن مسلسل قيامة أرطغرل هو مسلسل تاريخي تركي تعد أحداثه إلى القرن الثالث عشر حيث يستعرض دوافع تأسيس الدولة العثمانية من زاوية أرطغرل بن سليمان شاه وهو والد مؤسسة الدولة العثمانية .

أمريكية تتعرف قيم الإسلام بعد مشاهدتها مسلسل "أرطغرل" وتعلن إسلامها pic.twitter.com/W3peUOuxDg — TRT عربي (@TRTArabi) February 5, 2021