بسبب هذه الصورة.. رئيس أركان الجيش في كوريا الشمالية يواجه الإعدام

يواجه قائد أركان الجيش في كوريا الشمالية، عقوبة قاسية قد تصل إلى الإعدام، بعدما ظهر مؤخرًا في غفوة أثناء إلقاء زعيم البلاد “كيم جونغ أون” خطابًا رسميًّا. وسبق للجمهورية الشيوعية المعزولة أنْ عاقبت مسؤولين كبارًا، جراء عدم الإصغاء على النحو المطلوب لخطب الزعيم.

ونقل موقع “سكاي نيوز عربية” عن صحيفة “ديلي ستار” البريطانية؛ أن “ري ميونغ سو” بدا نائمًا بشكل واضح أثناء إلقاء “كيم” خطابًا أعلن فيه توقيف بيونغيانغ برنامجها النووي والصاروخي في الوقت الحالي. وسبق لكوريا الشمالية أنْ أعدمت نائب رئيس الوزراء “كيم يونغ جين”، بسبب جلوسه بطريقة اعتُبرت غيرَ لائقة في حضرة الزعيم. في غضون ذلك قال معلقون على الصورة: إن الجنرال البالغ من العمر 84 عامًا قد يكون مطئطئًا رأسه فقط، دون أن يسرح في النوم، ولاسيما أنه متقدم في العمر ومن الصعب عليه أن يقاوم التعب.