نشرت الإعلامية المصرية ” بسمة وهبة ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أعربت من خلاله عن استيائها من بعض الصفحات المزيفة التي تستغل إسمها وتخرج بتصريحات منسوبة لها .

وآخرها ما تم تداوله حول هجوم بسمة وهبة على الفنانة ” ياسمين صبري ” وزوجها رجل الأعمال ” أحمد أبو هشيمة ” .

وعلقت بسمة وهبة على هذا الأمر نافية إياه وقالت : ” في مرض خطير منتشر جدا اليومين دول خدوا بالكم .. أنا مش عارفة أهل الشر اللي مرة يتنمروا ومرة يعملوا صفحات بإسمنا انتوا عاوزين إيه مننا بالظبط “.

وتابعت : ” مش فاهمة مين اللي من مصلحته ينتحل شخصيتي ويعملصفحة مزيفة بإسمي بتشتم ​ياسمين صبري وأبو هشيمة في حين إن أنا أول واحدة طلعت دافعت عنهم وكنت ضد التنمر عليهم ” .

وأضافت : ” إنتوا شكلكم شبكة موجهة على الإعلام والفن عشان توقعوهم في بعض وتشوهوا مصداقيتنا .. الواحد قِرف منكم خلاص .. بالعند فيكم أنا برضه ضد التنمر ” .