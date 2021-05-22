نشرت الإعلامية ” بسمة وهبة ” منشورا لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وجهت من خلاله الدعاء للفنانة ” دلال عبد العزيز ” بعد وفاة زوجها الفنان ” سمير غانم ” والتي تعاني من أزمة صحية حرجة بعد إصابتها بفيرس كورونا المستجد .

وتضمن المنشور صورة للفنانة دلال عبد العزيز كتبت بسمة وهبة في تعليقها عليها : ” ربنا يشفيكي ويصبر قلبك يا رب .. الدعاء يرد القدر .. الدعاء من القلب لكي يا طيبة القلب يا صاحبة كل واجب .. الله يشفيكي يا رب ” .

يذكر أن الفنان سمير غانم كان قد رحل عن عالمنا يوم الميس الماضي عن عمر ناهز ال 84 عاما بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية ووجوده بأحد المستشفيات في العناية المركزة منذ أكثر من إسبوعين .