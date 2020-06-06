هاجمت الإعلامية المصرية ” بسمة وهبة ” فنانة مصرية مشهورة لم تذكر إسمها في فقرة ” دبوس الشك ” في حلقة يوم أمس من برنامجها ” كل يوم ” .

والتي اتهمتها بنشر فيرس كورونا في الوسط الفني خاصة بعد قيامها بعمل حفل إستقبال في منزلها خلال أجازة عيد الفطر الماضي .

فقالت بسمة وهبة : ” الفنانة دي بدل ما تكون قدوة للمجتمع قررت إنها تخالف كل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا واستغلت أجازة العيد في إنها تعمل عزومة كبيرة وللأسف لا كان في كمامة ولا مسافات ” .

وتابعت : ” خليتي الناس كلهم يرجعوا للقاهؤة بالكورونا من الكارثة اللي حصلت .. مفيش حاجة تغيظ أكر من التناقض بتلبس وش العقل والموعظة في النهار وبليل تخلعه وتعمل عكس اللي بتنصح بيه ” .

وأضافت بسمة وهبة : ” الست الفنانة مينفعش تكتبي وتشتكي عن قلة وعي الناس ولما يجي العيد متستحملنيش انتي الكلام ده وتروحي عاملة عزومة بالاستهتار والكارثة اللي عملتيها ” .