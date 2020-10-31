أجرت الإعلامية المصرية ” بسمة وهة ” لقاءا مع برنامج ” mbc trending ” تحدثت من خلاله عن حياتها وتجربتها مع مرض السرطان .

بدأت بسمة وهبة حديثها بالتأكيد على إنها تعتبر نفسها من محاربات مرض السرطان وليست من المتعافيات فقط .. وشددت على ضرورة أن يتسم مريض السرطان بالقوة حتى يستطيع التغلب على هذا المرض .

وتابعت : ” ممكن يكون باين عليا إني في منتهى السعادة وبلا مشاكل ولكن بالعكس أنا كلي ابتلاءات حياتي كلها ابتلاءات واتعلمت من الابتلاءات اللي في حياتي إني أكون قوية ومتفائلة وعلى أد اليقين اللي عندك ربنا بيكرمك ” .

وأشارت بسمة وهبة إلى ضرورة الفحص المبكر والدوري لسرطان الثدي الذي يساعد في تسهيل رحلة العلاج بعد ذلك أو منع انتشار المرض في الجسم .

وعن الوعكة الصحية الأخيرة التي تعرضت لها مؤخرا وسافرت على إثرها إلى لندن قالت : ” كان عندي مشكلة إن من سنة بيحصلي حاجات كتير في معدتي وعملت عمليات فيها كتير والدكتور قالي إنه شايف حاجة على الرحم ده غير تعب المعدة ” .

وأضافت بسمة وهبة : ” هو مش ورم سرطاني ولكن الهرمونات نشطة فده قلق الدكتور ولكني مشيت على علاج وبعتبر نفسي اتعافيت ” .