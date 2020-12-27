نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” برفقة الممثلة الاستعراضية ” سما المصري ” .

ووجهت مي العيدان من خلالها رسالة دعم إلى سما المصري داعية الله أن تخرج من السجن حيث تتلقى سما عقوبة السجن منذ أشهر بتهمة التحريض على الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو مخلة للآداب عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي .

وكتبت العيدان في تعليقها على الصورة : ” في هذا الصباح لا أملك سوى أقول الله يفك سجنك يا سما المصري ” .

وأثار هذا التعليق الجدل بين المتابعين الذين أشاروا إلى أن سما المصري تستحق العقوبة والسجن وليس فك أسرها .

كما تساءل البعض حول إن كانت الصورة طبيعية أم تم تعديلها بسبب الشكل الذي ظهرت عليه سما المصري وعن سبب اختيار مي العيدان تحديدا لهذه الصورة التي كانت من كواليس مقابلة أجرتها معها في برنامج ” كشف حساب ” .