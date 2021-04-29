أثارت الشابة السعودية ​رهف القنون​ موجة غضب في أحدث صورة نشرتها في صفحتها على موقع للتواصل الاجتماعي بدت فيها مرتدياً فستاناً بنقشة النمر يكشف عن مفاتنها بشكل فاضح.

كذلك قام زوجها الكونغولي ​لوفولو راندي​ بنشر صورة لزوجته عبر حسابه برفقة طفلتهما والتي كشفت جانباً من ملامح الطفلة لأول مرة.

وظهرت القنون في الصورة وهي تستلقي بجانب ابنتها أثناء نومها على السرير، وتضع يدها عليها، وأرفقها لوفولو راندي بتعليق قال فيه ” أحب ضوءك، أحب ضعفك وشعورك بالأمان، خاصة أنك لم تكوني كذلك في الماضي”.

Lol! It’s funny how men think.



I love being naked tho https://t.co/aBH51HJHSY pic.twitter.com/kgPXUBh9AW — Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) April 20, 2021

وأضاف راندي: “أنت الزهرة التي يجب أن أحميها وأبقيها على قيد الحياة في فصل الشتاء، يجب ألا تموت بعد، لقد كنتي أكثر من مجرد صديقة، نحن عائلة، أنا أعلو بك وأنتي ترتفعين بي، لنحول هذه الحياة كلها، يمكنك الوثوق بي، يمكنني رفع الوزن عن كاهلك، تخزين الألم داخلي نيابةً عنك”.

وأعرب راندي عن اعتزازه بكسب ابنته لون بشرته السمراء وكتب: “كأنهم لا يعرفون أن الله أرسلك لي، أسترق النظرات لك وأشكر الله أنه رسمك هكذا. طفل أسود جميل”، وردت رهف القنون على كلام زوجها وكتبت باللغة الفرنسية: “أحبك أكثر من كل شيء”.

وانقسم المعلقون بين من اعتبر ان الطفلة تشبه والدها ومن لاحظ وشم البومة على يد رهف متشائلين عن السبب وإذا كان يحمل رسالة معينة. وكانت القنون قد أثارت جدلاً واسعاً بعدما انتقلت من تحدي عادات وتقاليد بلادها، إلى تحدي الدين الإسلامي وأعلنت ارتدادها عنه.