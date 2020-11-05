نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” صورة من إحدى إطلالات الفنانة المصرية ” إلهام شاهين ” ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” .

وأرفقت مي العيدان الصورة بتصريح كانت قد أدلت به إلهام شاهين مؤخرا حول تفضيلها للظهور بإطلالات بسيطة وأنيقة عن إثارة الجدل وإنها خجولة جدا ولا تميل إلى لفت الأنظار .

فجاء في التصريح : ” قالت الفنانة المصرية إلهام شاهين إنها لا تفضل الجرأة على الريد كاربت .. وعن إطلالتها أكدت إلهام أنها لا تحب لفت الأنظار ولا تميل إلى ارتداء أشياء تثير الجدل مؤكدة : أنا خجولة جداً .. صحيح الجرأة بتلفت النظر لكن الاحترام بيكسب الجميع وأنا أحب أن أكون ست محترمة ” .

وعلقت مي العيدان على ذلك بطريقة ساخرة فكتبت : ” إلهام شاهين فعلاً شفنا الاحترام والخجل لما شفنا أثر ستيان البكيني بالضبط ده الاحتشام وإلا فلا ” .

وتفاعل المتابعون على الصورة في تعليقاتهم حيث أيد البعض منها موقف مي العيدان ورأوا أنه على إلهام شاهين أن تكون أكثر احتشاماً .. والبعض الآخر أشار إلى أن ذلك أمر شخصي وخاص بالفنانة المصرية فقط ولا يمكن لأحد التدخل فيه .